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في اللحظات الأخيرة.. إنقاذ طفلة رضيعة من الطابق السابع (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - في غضون ثوانٍ قرر أحد الجيران المخاطرة بحياته وقام بالتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وتمكن من إنقاذها قبل سقوطها، ولحسن الحظ كان رأسها محاصرًا بين الأعمدة المعدنية، فيما كان العديد من الأشخاص في الشارع يصرخون طلباً للمساعدة.

وتداول ناشطون على واسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة البطولية، حيث يظهر بوضوح عندما قفز الرجل من باب الفناء وبدأ في الانزلاق حول السطح الخارجي للمبنى للوصول إلى الرضيعة، وعلى الفور دفع الطفلة بيد واحدة بين القضبان، بينما ساعدته امرأة على الجانب الآخر من الشرفة في دخول الطفلة بعناية.

وحصد تصرف الرجل على الكثير من الإشادات من الذين شاهدوا الواقعة، ولقبّوا الرجل بـالرجل العنكبوت. كما تم تكريمه من إدارة المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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