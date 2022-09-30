انت الان تتابع خبر أسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 6 سنتات إلى 81.29 دولارا للبرميل عند الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة. بحسب "رويترز".

