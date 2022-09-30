29 سبتمبر , 2022
تسرّب الغاز من «نورد ستريم» (أ ف ب).
أشارت روسيا اليوم الخميس إلى أن الولايات المتحدة مستفيدة من تعطل خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، في تصريحات تصعّد حرباً كلامية مع الغرب بشأن المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالخطين ولم يتم تفسيرها بعد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إذا تم وقف استخدام خطي أنابيب «نورد ستريم» بشكل دائم.
ويحقق الاتحاد الأوروبي في سبب تسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة جازبروم الروسية، وقال إنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي.
ولم يكن أي من الخطين قيد الاستخدام وقت التعرض للأضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تصعّد حربها الكلاميّة: أميركا مستفيدة من تعطل «نورد ستريم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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