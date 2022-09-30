29 سبتمبر , 2022 الإعصار إيان (أ ف ب). أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية الخميس أن بعض المدن مثل كيب كورال وفورت مايرز «تضرّرت كثيراً" جرّاء مرور إعصار إيان القوي. وأكّد رون ديسانتيس أن «بعض هذه المناطق، مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من العاصفة». ووصل إعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا الأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم فلوريدا: بعض مدن الولاية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإعصار إيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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