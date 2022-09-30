ألمانيا تحشد الدعم لفرض عقوبات على إيران بعد وفاة مهسا أميني

29 سبتمبر , 2022
التحرّكات تعمّ العالم احتجاجاً على مقتل مهسا أميني (أ ف ب).
أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس أنها تفعل كل ما في وسعها لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يقمعون النساء في إيران بعد أسبوعين من وفاة شابة وهي محتجزة لدى الشرطة مما أدى لخروج احتجاجات.
وقالت للبرلمان الألماني «السلطات الإيرانية عليها أن تنهي على الفور معاملتها الوحشية للمتظاهرين».
ودعت لإجراء تحقيقات في وفاة مهسا أميني ومقتل بعض من تظاهروا احتجاجا على وفاتها.
وقال مسؤولون إيرانيون إن 41 شخصاً من بينهم أفراد في الشرطة وفي جماعات مسلحة موالية للحكومة، قتلوا في الاحتجاجات في أنحاء البلاد. لكن جماعات معنية بحقوق الإنسان في إيران قالت إن العدد أعلى من ذلك.
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