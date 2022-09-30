مصر للطيران تختار منصة "سايبر سورس" لحماية المعاملات الرقمية والبيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اختيار شركة "سايبر سورس" التابعة لشركة "فيزا"، والاعتماد على إمكانياتها التكنولوجية لحماية بيانات المسافرين وتحصينها ضد أي محاولات للاحتيال أو القرصنة على شبكة الإنترنت، في إطار اهتمام الشركة بتأمين سرية بيانات العملاء وضمان أمان وموثوقية الأنظمة الإلكترونية، وتطوير خدماتها الرقمية بشكل أفضل، والاستفادة من التطور التكنولوجي والأمني لأنظمة الشركة والتي تتوافق مع أعلى المستويات العالمية.

وأكد الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة التي تمتد شبكة خطوطها لأكثر من 70 وجهة حول العالم وتقدم خدماتها لملايين الركاب تسعى دائما لتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بعملائها والتى تأتى علي قمة أولويات الشركة، مشيرًا إلى أن أمن تكنولوجيا المعلومات أصبح من أهم الخطوات التي تشجع حركة السياحة والسفر حول العالم، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 الأمر الذي دفع مصر للطيران إلى اختيار منصة "سايبرسورس" التابعة لشركة فيزا.

وقال إن الشركة تحرص دائمًا على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية البيانات الخاصة بالعملاء، وتزويدهم بكافة سبل الأمان خلال إجراءات حجز التذاكر سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران أو مركز الاتصالات أو تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية.

يذكر أن أزمة جائحة كورونا التى شهدها قطاع الطيران المدنى العالمى ومرحلة تعافي حركة السفر، أدت إلى ارتفاع مشهود في استخدام العملاء لوسائل الدفع الإلكترونية بما يدفع بأهمية الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء، وضمان مستوى عالمي من الأمان الالكترونى يحول دون خسائر محتملة قد تترتب على فقدان العملاء لمعلوماتهم في عمليات قرصنة إلكترونية.

ويأتي اختيار شركة مصر للطيران لنظام "سايبر سورس" كشهادة بارزة على ثقتها في مواصفات الجودة والأمان الإلكتروني التي تتيحها شركة "فيزا"، ويعد نظام "سایبر سورس" CyberSource الذي تعتمده فيزا لتأمين عملياتها، هو أحد أقوى الأنظمة التأمينية عالميا للتصدي لعمليات الاحتيال، والذي يدعم نجاح فيزا وقدرتها على الربط الإلكتروني من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة، ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق النمو والازدهار.​