"الأوقاف" تختتم فعاليات برنامج صيفي لبناء الوعي الديني والوطني لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، كما كرمت المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في البرنامج ضمن مبادرة "حق الطفل"، وذلك بمسجد الرحمن (الأحمر) بمدينة الرحاب.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من الوزارة بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

وخلال حفل التكريم، وجه أولياء الأمور تحية شكر وتقدير لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، وما حققه من إدخال للسعادة والبهجة على نفوس أبنائهم وبناتهم، قائلين: رأينا السعادة في عيون أبنائنا وهم يشاركون في البرنامج الصيفي للطفل، مشيدين بالدور الرائد لوزارة الأوقاف في تحصين النشء من أي اختطاف فكري، وفي فهم صحيح الدين، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل شكل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أطفالهم، وحقق الارتقاء بالتوجهات الفكرية لهم وصقل مواهبهم.

كما أعربوا عن خالص شكرهم لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف المشرفين على البرنامج الصيفي للطفل مثمنين جهودهم المتميزة في استخدام الوسائل العصرية في التربية والتثقيف كمسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال، والتي أسهمت في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بقوة وكثافة.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، شارك الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة بحفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد موسى بن نصير بميدان الجيزة، والذي نظمته مديرية أوقاف الجيزة.

وخلال التكريم، أشاد مدير مديرية أوقاف الجيزة بدور واعظات الأوقاف ووصفهن بالقوى الناعمة لوزارة الأوقاف والتي تؤتي ثمارها في بناء النشء على الوعي والفكر الرشيد، فواعظات الأوقاف أثبت جدارتهن في العمل الدعوي، كما أشاد بما رآه رأي العين من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف.

وفي سياق آخر، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، تم تخريج المجموعة التاسعة والستين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: 18 خريجًا؛ ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى 1082 خريجًا.