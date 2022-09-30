شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: فوز اليمين المتطرف في إيطاليا خطرا على الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن نجاح اليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا الأخيرة هو دليل على "خطر يواجه الديمقراطية".

وقال بايدن في اجتماع مع حكام ولايات ينتمون للحزب الديمقراطي إن نجاح اليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا دليل على خطر يواجه الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد رأيتم ماذا حدث في إيطاليا في هذه الانتخابات، وترون ما الذي يحصل حول العالم"، في إشارة إلى فوز جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف برئاسة الوزراء عقب الانتخابات الأخيرة.

بايدن واصل حديثه قائلا: "لا يمكننا أن نتفاءل إزاء ما يحدث هنا أيضا"، في إشارة إلى ما يصنفها بأنها قوى مناهضة للديمقراطية بقيادة سلفه دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف بايدن: "أبلغني الرئيس الصيني شي جين بينغ بشكل مباشر بأن الديمقراطيات لا يمكن أن تكون مستدامة في القرن الـ21".

لكن الرئيس الأمريكي استطرد: "لا أريد أن أبالغ في الأمر، لكنني لا أريد أيضا أن أقلل من شأنه.. لهذا السبب أشعر بهذا القدر من القلق.. الديمقراطية على المحك".

وفي الانتخابات العامة التي جرت في إيطاليا يوم الأحد الماضي، فاز تحالف يميني برئاسة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تقوده جورجيا ميلوني، الأمر الذي منحها حق تشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة يمينية تقود الحكومة الإيطالية.