حالات يحظر فيها تداول الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، تداول الأغذية فى حال إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة، أو إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أو إذا كانت مغشوشة.

واعتبر القانون الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حال إذا كانت ضارة بالصحة، وإذا كانت فاسدة أو تالفة.

ووفقا للقانون، تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:

إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة 11

إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.

إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.