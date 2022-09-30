شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن يتغزل في "وزيرة الخارجية الألمانية".. فما السر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بين عشرات التغريدات اليومية لوزير الخارجية الأمريكي، كانت واحدة منها كال أنتوني بلينكن فيها المديح لنظيرته الألمانية.

تغريدة بلينكن كانت مختصرة لكنها تحمل تهنئة مختلفة للغاية بعد اختيار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة عام 2022.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "ألف مبروك لصديقتي وزيرة الخارجية الألمانية.. شكرًا لك على دعمك الثابت للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في الأوقات الصعبة".

أما مجلة تايم نفسها فقد استعانت بكلمات سابقة للوزيرة أنالينا حين تحدثت معها في ميونيخ بعد أشهر من توليها منصبها وقبل أسبوع واحد من العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا.

وزيرة الخارجية الألمانية قالت في تلك الكلمات: "ما يجعلني متفائلة في هذه الأوقات الصعبة هو معرفة قوة اتحادنا عبر الأطلسي، وتحالفاتنا، وديمقراطياتنا الليبرالية".

وآنالينا بيربوك هي أول سيدة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا، تزامنا مع مشاركتها في رئاسة حزب الخضر مع روبرت هابيك.

وتحتفظ وزيرة الخارجية الألمانية بتاريخ مميز كونها إحدى ناشطات البيئة ونالت شهرة واسعة بعد ترشيحها من قبل حزبها لتصبح مستشارة ألمانيا الجديدة خلفا لأنجيلا ميركل لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وكان مفاجئا للألمان أيضا أن بيربوك هي أصغر شخص تولى وزارة الخارجية في تاريخ بلادها؛ حيث تبلغ من العمر حاليا 40 عاما.

وآنالينا هي أم لطفلين ومتزوجة من المستشار السياسي دانيال هوليفليش وتشتهر بكونها سريعة الحركة وتهتم بأدق التفاصيل السياسية.