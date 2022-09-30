شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات صادمة.. هل تغادر ليز تراس منصبها قبل نهاية 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم تراجع توقعات رحيل رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس من منصبها قبل نهاية العام 2022، حذرت شركة مراهنات من وجود نسبة لتنحيها.

ووفقا لبيان شركة لادبروكس البريطانية للمراهنات، الخميس، فإنها خفضت احتمالاتها لرحيل تراس بنهاية العام الجاري إلى 7 درجات اليوم الخميس، مقارنة بـ11 درجة الأربعاء، و40 درجة السبت الماضي.

وتشير الاحتمالات إلى أنه بينما لا تزال هناك فرصة بنسبة 13% تقريبا لاستبدال تراس هذا العام، فإن احتمال أن تغادر داونينج ستريت في عام 2023 أعلى بكثير، بنسبة تبلغ نحو 60%.

ورشحت شركة "لادبروكس" وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في صدارة المرشحين لخلافة تراس، إلى جانب كيمي بادينوش، وزيرة التجارة الدولية، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

يذكر أن تراس تولت رئاسة الوزراء في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري عقب استقالة جونسون.

وكانت تراس هي آخر رئيسة للوزراء تكلفها الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل الحكومة قبل وفاتها في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.