شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يوقع مرسوم الاعتراف بخيرسون وزابوريجيا مستقلتين عن أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما يعترف بمنطقتي خيرسون وزابورجيا مستقلتين عن أوكرانيا.

ويعني المرسوم الرئاسي الروسي الجديد في اعترافه باستقلال المنطقتين عن أوكرانيا، خطوة وسيطة قبل دمج المنطقتين رسميا ضمن أراضي روسيا.

وأعلن الكرملين، أمس الخميس، أن موسكو ستستضيف، الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا.

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات ضم مناطق جديدة إلى روسيا.

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن مراسم التوقيع على ضم المناطق الأربعة لروسيا ستجري الساعة (1200 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الرئيس بوتين سيلقي كلمة وسيلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية، عقب مراسم التوقيع.

يأتي هذه فيما وصل زعماء المناطق الانفصالية الأوكرانية الأربع، إلى موسكو لإنجاز عملية ضم هذه الأراضي لروسيا.

وتتشابه تلك الخطوة مع تلك التي تمت عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والتي ألقى بوتين بعدها في قاعة المراسم بالكرملين لمطالبة البرلمان الروسي بإقرار ضمها للبلاد.

وكانت نتائج الاستفتاءات المعلنة، الثلاثاء، لضم مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا، أيدت القرار بنسبة تقترب من 100%.

وعلى إثر ذلك تعهدت موسكو بالدفاع عن تلك المناطق باستخدام جميع الأسلحة بما فيها السلاح النووي، وسط تنديد غربي، وتوعد دولي بعقوبات جديدة على موسكو.

فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، برد "حازم وسريع" حال ضمّ أراض أوكرانية لروسيا، مؤكدا أنه لن يعترف بنتائج الاستفتاءات.

وتعهد بايدن بالعمل على دفع روسيا تكلفة اقتصادية باهظة حال تنفيذ تلك الخطوة بالتعاون مع الحلفاء.