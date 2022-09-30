"خارجية الشيوخ" تطالب بتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات المصرية الواعدة

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، بضرورة تعميق التصنيع المحلى لرفع نسبة المكونات المحلية للمنتج الصناعى، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والصناعية المؤهلة (الكويز).

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، فى ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفى مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتالتى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك معاللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحادالأفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.