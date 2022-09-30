زيلينسكي يدعو الشعب الروسي للتمرد على بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، الشعب الروسي إلى التمرد على رئيسه فلاديمير بوتين وإيقاف الحرب.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بالفيديو "لوقف مايحدث، عليكم أن توقفوا هذا الشخص الوحيد في روسيا الذي يريد الحرب أكثر من الحياة".

وفي مقطع فيديو ثان، خاطب زيلينسكي شعب منطقة القوقاز متعددة الأعراق في روسيا. وتفيد التقارير بأن أفرادا من الأقليات العرقية يتم إرسالهم بشكل رئيسي إلى منطقة الحرب.

واتهم زيلينسكي روسيا بجلب الموت والتعذيب والاغتصاب والدمار. وقال: "يمكن وقف مايحدث، لكن ينبغي على المواطنين "النهوض والقتال". كما أمتدح الرئيس الأوكراني المقاومة في روسيا للعملية التي يقوم بها الكرملين للتعبئة الجزئية لجنود الاحتياط بالجيش.

وقال زيلينسكي إن 58 ألف روسي قتلوا في أوكرانيا وهو رقم لم تؤكده موسكو ولا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

وأضاف أن العديد من الجنود الروس سيرسلون إلى القتال دون شارات أو وثائق حتى لا يتم التعرف عليهم ونصح أولئك الذين تم استدعاؤهم بوشم أسمائهم على أجسادهم حتى يمكن إعادة جثثهم إلى أقاربهم.