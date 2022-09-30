​برلماني: توطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء خطوة لدعم الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "ستحدث نقلة كبرى في الصناعة المصرية".

وأضاف القطامي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، خطوة مهمة نحو توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات المختلفة في كافة محافظات الجمهورية،لافتا أن توطين الصناعات الاستراتيجية خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي.

وتابع القطامي: القيادة السياسية تبذل جهودا عظيمة من أجل تذليل العقبات التي تواجه الصناعة المحلية، مؤكدا أن توطين الصناعة يساهم في توفير العملة الصعبة ويحقق زيادة في إيرادات الدولة.