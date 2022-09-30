التعليم: إعداد المشروعات البحثية للطلاب حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا، على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بشأن بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وحصل "الخليج 365" على نسخه من الخطاب، الذي ينص على: "إيماء إلى اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والذي شدد على أن تكون اعمال السنة بدء من الصف السادس الابتدائي على أن تقسم كالتالي:

1- 5% سلوك (يتم وضع الدرجة بعد الرجوع لمكتب التربية الاجتماعية بالمدرسة والتوقيع عليها).

2- %5 مواظبه ( يتم وضع الدرجة من واقع دفتر (5 سلوك) في شئون الطلبة.

3- %10 اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة ويعقد عدد (2 اختبار ) بالفصل الدراسي.

الأول (اختبار خلال شهر نوفمبر ، واختبار خلال شهر ديسمبر) ويعطى الطالب الدرجة الأعلى، كما يعقد عدد (۲ اختبار) بالفصل الدراسي الثاني (اختيار خلال شهر مارس، واختبار خلال شهر أبريل)

ويعطى الطالب الدرجة الأعلى.

4- يعقد امتحان تحريري لكل فصل دراسي بواقع 80% من الدرجة.

5- إضافة مادة مشروعات بحثية لا تضاف إلى المجموع الكلي للدرجات المسئول عنها المعلم (رائد الفصل)، ويتم تدريسها داخل الفصل من خلال حصة الريادة، وفيها يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات لا تقل عن ثلاث طلاب ولا تزيد عن خمسة طلاب، على أن يكون إعداد المشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر ( ندرة المياه - تغيير المناخ - التصحر - المشروعات القومية الدولية ).