كوريا الشمالية تطلق صاروخين بعد زيارة هاريس للمنطقة منزوعة السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب ا):

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى بعد ساعات من توجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، في زيارة عالية المخاطر لإظهار دعم الولايات المتحدة لحليفتها كوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات النووية التي تشكلها بيونج يانج.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أُطلق الصاروخان اليوم الخميس من منطقة تقع في شمال بيونج يانج، بعد حوالي 5 ساعات من دخول هاريس كوخا على الجانب الكوري الجنوبي للمنطقة منزوعة السلاح.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تجعل الزيارة هاريس أعلى شخصية رفيعة المستوى بإدارة الرئيس جو بايدن، تدخل المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات، حيث يتمركز آلاف القوات على الجانبين المتقابلين من سياج من الأسلاك الشائكة في مكان يسمى بالحدود الأخيرة للحرب الباردة.

وعملية الإطلاق هي الثالثة لبيونج يانج خلال أسبوع، وتأتي بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى الأحد الماضي، وصاروخين آخرين يوم أمس الأربعاء.

وعملية إطلاق الصاروخين هي الأولى من نوعها منذ يونيو، وتضاف إلى عمليات الإطلاق القياسية هذا العام من جانب نظام كيم جونج أون، الذي لم يدل بتصريحات عن اختباراته للأسلحة هذا الأسبوع، أو عن زيارة هاريس.

وتسلط الزيارة الانتباه على عودة كوريا الشمالية إلى الأعمال الاستفزازية، وتشير إلى دعم الحلفاء في المنطقة، بما في ذلك الدولتان اللتان تستضيفان الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في المنطقة، وهما كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن تجري الدول الثلاثة مناورات بحرية مشتركة بدءا من يوم غد الجمعة، ما سيثير غضب بيونج يانج.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن أجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة تجارب صاروخية ذات قدرة نووية.

كانت كوريا الشمالية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قانونا بشأن سياستها النووية، ينص على استخدام الأسلحة النووية لتنفيذ ضربة نووية وقائية ويعلن أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجوع فيه"، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية .