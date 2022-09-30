مستشارة شيخ الأزهر تنفي عضويتها في جماعة الإخوان: كذب جملة وتفصيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ردت مستشارة شيخ الأزهر الدكتور نهلة الصعيدي، على ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتماءها إلى جماعة الإخوان. وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" نافية الاتهامات الموجهة كاملة، وعلقت: "أؤكد لكل من يعرفني، ولمن لا يعرفني، كذب ما قيل عني جملةً وتفصيلاً".

ونفت الصعيدي انضمامها لجماعة الإخوان في أي مرحلة سابقة، كما نفت أي انخراط في العمل السياسي من قبل. وشددت: "الأزهري الحق لا ولاء له إلا لدينه ووطنه وأزهره الشريف، ولا يمكن أن ينتسب لجماعة أو فكر مخرب".

وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها الصعيدي على اتهامات انتماءها لجماعة الإخوان، وكانت أجرت مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" السبت الماضي، وقالت إنها لا تهتم بالشائعات، وتابعت: "تعودتُ في (الأزهر الشريف) الترفع عن مثل هذه الأمور".