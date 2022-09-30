الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تسعى إلى عسكرة "الفضاء الإلكتروني"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل بغيض أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بقضية "الفضاء الإلكتروني"، مُشيرة إلى أن واشنطن تسلك مسارًا يتجه نحو عسكرة هذه المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، في تعليقها على هجوم الاختراق الذي شنته وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال في الصين، "إن تصرفات واشنطن غير المشروعة ما هي إلا مجرد دليل آخر على المسار المعتمد تجاه عسكرة الفضاء الإلكتروني وفضاء المعلومات بشكل عام".

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن واشنطن وحلفاءها يستخدمون بشكل منهجي أجهزة الاستخبارات وتقنيات المعلومات والاتصالات لتتبع وسرقة البيانات الشخصية وتنظيم هجمات إلكترونية، مع الاعتماد على القدرات الفنية للشركات الأمريكية التي تحتكر أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة تطمح إلى تعزيز هيمنتها الرقمية العالمية، وتطوير نظام قائم على الإلتزام بالقواعد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، "في حين أن واشنطن نفسها لن تلتزم بأي قواعد".. بحسب قولها.

واختتمت زاخاروفا قولها: "نعتزم مواصلة تسليط الضوء على السياسة الإلكترونية للولايات المتحدة، وفضح المخططات الاستعمارية الجديدة للدول الغربية، وتطلعاتها العدوانية والخبيثة تجاه بلدنا والبلدان النامية، وبالطبع الخطاب المخادع بشأن حماية السلام والأمن في مجال المعلومات الذي تستخدمه تلك الدول كغطاء لها".