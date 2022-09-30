بوتين ينتقد الأخطاء التي صاحبت عملية استدعاء جنود الاحتياط في الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخطاء التي ارتكبت في استدعاء جنود الاحتياط في القوات المسلحة للقتال في أوكرانيا، بعد أسبوع من الإعلان عن التعبئة الجزئية.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الخميس، "يجب تصحيح جميع الأخطاء".

ويشكو جنود الاحتياط من أنهم جندوا للخدمة على الرغم من معاناتهم من الأمراض المزمنة أو التقدم في العمر أو غيرها من معايير الإعفاء.

وقال بوتين إن أولئك الذين أرسلوا عن طريق الخطأ إلى الجبهة يجب أن يعودوا إلى ديارهم، بمن فيهم آباء العائلات الكبيرة. كما دعا مكتب المدعي العام إلى متابعة مخالفات عملية التعبئة.

ودفع الهجوم الأوكراني المضاد بوتين إلى إعلان تعبئة جزئية لجنود الاحتياط في الجيش الأسبوع الماضي ، حيث من المقرر حشد نحو 300 ألف رجل للقتال في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي مجددا أنه سيتعين على المجندين الخضوع لتدريب عسكري وأنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط ذوي المعرفة والخبرة العسكرية المتخصصة.

وأثارت التعبئة أكبر احتجاجات مناهضة للحرب منذ أشهر وتعرضت مراكز التجنيد الإجباري للهجوم.

وإضافة إلى ذلك، أدى استدعاء جنود الاحتياط أيضا إلى أكبر عملية نزوح جماعي في تاريخ رئاسة بوتين المستمر في السلطة منذ أكثر من 20 عاما.