15 حالة اختناق.. حريق مروع في مصنع مراتب بالشرقية.. والمحافظة تكشف التفاصيل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

اندلع حريق مروع في مصنع مراتب كائن في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية مساء اليوم الخميس، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام بلاغًا يفيد وقوع حريق مصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان.

في السياق أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق نشب بمصنع للمراتب بالمنطقة B4 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وذلك بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء وخزانات مياه فضلا عن سيارات الإسعاف.

أشارت أسماء إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق، موضحةً أن المحافظ تابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولا بأول حتى إخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة.

وأشارت إلى أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع للمراتب والتي ارتفعت إلى 15 حالة اختناق تم إسعاف 8 حالات منهم بموقع حادث الحريق ونقل 7 حالات أخرى لمستشفى جامعة العاشر والغندور بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية وجه الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.