بايدن: أميركا لن تعترف أبداً بمطالبات روسيا بالسيادة على مناطق أوكرانية

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بألا تعترف الولايات المتحدة أبداً بمطالبات روسيا بالسيادة على أراض أوكرانية، في وقت تستعد فيه موسكو لضمّ مناطق احتلتها هناك.

وندّد بايدن بالاستفتاءات التي أجرتها قوى موالية لروسيا في مناطق أوكرانية ووصفها بأنها "باطلة تماماً"، وقال "النتائج معدة سلفاً في موسكو".

واتّهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، روسيا بـ"الاستيلاء على أراض" بعد استفتاءات أوكرانيا، وتعهّد مجدداً بأنّ الولايات المتحدة لن تعترف قط بضم موسكو للمناطق الأوكرانية.

وقال في بيان "تمثّل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراض في أوكرانيا".

يذكر أن الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى تعمل على مشروع قرار متوقع أن يصوت عليه مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يدين الخطوات الروسية ومن المتوقع أن تقوم روسيا باستخدام الفيتو ضده. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستذهب بعدها للجمعية العامة للتصويت على نص مشابه للقرار في حال استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن.

(وكالات)