شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "التنسيقية" يشاركون "شباب بتحب مصر" في حملة نظافة النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن فعاليات أكبر حملة نظافة لنهرالنيل نظمتها مؤسسة "شباب بتحب مصر" تحت رعاية وزارات البيئة والموارد المائية والري والشباب والرياضة والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وجاء تنظيم مؤسسة شباب بتحب مصر، باعتبارها عضو مراقب لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعضو مراقب في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

وبدأت الفاعلية، من محافظة أسوان وانتهت في مدينتي دمياط ودسوق علي فرع رشيد على نهر النيل، بمشاركة ١٣٠٠ متطوع ، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ورعاية وزارة التنمية المحلية ، ومشاركة من وزارة الشباب والرياضة، ورئاسة قمة المناخ 27 .

وشهدت الحملة، مشاركة ٧ محافظين إلى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر من بينهم السفير البريطاني وسفيرة النرويج والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ومدير منظمة الهجرة الدولية ومدير المركز الثقافي البريطاني .

وجاء تنظيم الحملة بمشاركة خمسة من كبار ممثلي القطاع الخاص وشراكة استراتيجية مع مع الهلال الأحمر في كافة المحافظات .

وانضم إلى الحملة أكبر تحالف للجمعيات الأهلية وعددها ٣٣ من أعضاء التحالف المصري للتغيرات المناخية، التي أسسته المؤسسة في ديسمبر الماضي.

وقال أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إن الحملة شارك فيها 1200 مشارك ومتطوع من 13 محافظة و7 محافظين وسفيران ومديرة الأمم المتحدة في مصر والمهندس هاني عازر، الخبير الدولي في النقل، ومن المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في موسوعة جينيس باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم.

وأوضح رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر أنه تم جمع ٣٤٢ كيلو من المخلفات البلاستيكية خلال تنفيذ الحملة بالقاهرة فقط.

شارك نواب التنسيقية في الحملة من خلال تواجدهم بثلاثة محافظات وهي القاهرة ، والقليوبية وكفر الشيخ، حيث تواجد كل من عمرو درويش، نادر مصطفي، محمد اسماعيل، احمد رمزي، ايمان الالفي، هيام الطباخ، ورشا كليب.