شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى: الرئيس السيسي يولى اهتماما خاصا بذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرصها على ضمان حقوقهم بل والاهتمام بكل التفاصيل في الحياة العامة، وظهر ذلك في التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم والاهتمام بذوى المهم ، وتخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة وهو خير دليل على اهتمام الدولة بهم و من اهمها حقهم في التعليم والصحة والعمل والمعاش وحمايتهم من الازمات والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب التي يحتاجونها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان صحفي له اليوم، اننا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء في مجال رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم، وهذا يؤكد أن العالم جميعا تابع باهتمام رعاية ودعم الرئيس لذوى الهمم.

وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي والحكومة لم تتوقف ابدا في دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، موضحا أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد و توجيهاته للحكومة بإزالة كل المعوقات التي تواجههم، لافتا أن هناك العديد من الانتصارات والانجازات العديدة التي وفرتها الدولة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وكانت البداية من الدستور المصري عام 2014، حيث نص على تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان المصري والتحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة في العديد من القضايا المتعلقة بهم.