شكرا لقرائتكم خبر عن أرثر يرفض العودة إلى يوفينتوس بعد إنتهاء إعارته مع ليفربول الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، يرفض العودة مرة أخري إلى يوفينتوس الإيطالي، حيث يثق اللاعب فى فرصة بقائه داخل "الريدز"، كما أشار إلى أنه فى حاجة إلى بعض الوقت لإظهار قدراته.

ويأمل اللاعب أن يحظي على فرصة للمشاركة الأساسية مع الفريق فى المباريات القادمة، خاصة أنه لم يحصل على فرصة حقيقية حتى هذه اللحظة، فى الوقت الذي يري فيه اللاعب بأنه سعيد بالتواجد داخل الدوري الإنجليزي فى الفترة الحالية، وأنه سيواصل العمل بجد مع الفريق.



موقف ليفربول من فسخ إعارة اللاعب

وتناولت بعض التقارير الصحفية عن وجود نية داخل نادي ليفربول من أجل فسخ إعارة اللاعب وعودته مرة أخري ليوفينتوس الإيطالي فى يناير المقبل، قبل أن ينفي مسئولي" الريدز" كل ما يتعلق بهذه الأنباء، خاصة أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد رغبة واضحة من يورجن كلوب.



لماذا لا يفضل آرثر العودة إلى يوفينتوس؟

ويري اللاعب أن علاقاته انتهت بشكل نهائي مع الفريق الإيطالي، على الرغم أن هناك إحتمالية لعودة اللاعب حال عدم نجاحه مع ليفربول حتي نهاية الموسم الحالي، ولكن يبدو أن آثر حسم قراره بعدم العودة، لا سيما أن إدارة" السيدة العجوز" تعاملت به شكل غير جيد على الإطلاق.

كما أن المدرب الإيطالي أليجري تعمد عدم تواجده ضمن صفوف الفريق، الأمر الذي يصعب من موقف عودته للفريق مرة أخري، مشيرًا اللاعب أنه يتلقي معاملة جيدة داخل ليفربول، كما أن المدرب الألماني يورجن كلوب دائمًا ما يتحدث معه ويعده بمنحه الفرصة كاملة.