29 سبتمبر , 2022 آثار الهجمات الإيرانية عبر الحدود في منطقة زرغوز (أ ف ب). أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم الخميس مقتل مواطن أميركي في هجوم صاروخي إيراني استهدف مواقع معارضة في إقليم كردستان العراق أمس الأربعاء. وقال باتيل إنه لا يمكنه الإدلاء بأي تعليق آخر على المسألة بسبب اعتبارات الخصوصية. وكانت واشنطن قالت أمس إن الضربة لم تؤد إلى مقتل أي مسؤولين أو عسكريين أميركيين.

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تؤكد مقتل أحد مواطنيها في هجوم صاروخي بكردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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