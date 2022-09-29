29 سبتمبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أمام نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالهجمات المفترضة التي استهدفت خطي انابيب الغاز نورد ستريم1 و2 في بحر البلطيق، معتبرا أنها «عمل إرهابي دولي». وخلال مكالمة هاتفية مع إردوغان، «أدلى (بوتين) بوجهة نظره حيال هذا العمل التخريبي غير المسبوق، وهو عمل إرهابي دولي ضد نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2»، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يبلغ إردوغان أن التسرب من نورد ستريم هو «عمل إرهابي دولي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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