صور.. نائب محافظ المنيا يفاجئ العاملين في مستشفى الفكرية بجولة ليلية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، للاطمئنان على توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية مفاجأة على مستشفى الفكرية بمركز أبو قرقاص، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ سير العمل وتواجد الأطقم الطبية المسائية، وتوافر الأدوية والأمصال، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفى، لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

ووجه نائب المحافظ، بتلافي عدد من الملاحظات داخل المستشفى، وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية بها، معربًا عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، وتمنى لهم الشفاء العاجل.