ذبح نفسه داخل حمام المسجد.. موظف يحاول إنهاء حياته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حاول موظف إنهاء حياته، اليوم الخميس، إذ أقدم على ذبح نفسه بأداة حادة "مشرط" داخل مسجد في قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ.

وفي التفاصيل تبين أنه مع حلول موعد صلاة عصر اليوم الخميس، بدأ المصلون يتوافدون على المسجد لأداء الفريضة ففوجئوا بشخص مجهول الهوية يبدو في العقد الثالث، ملقيًا بأحد حمامات المسجد وحوله دماء، وأداة حادة "مشرط" وعلى رقبته آثار طعن وأبلغوا شرطة النجدة.

حضرت الأجهزة الأمنية عقب تلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة بشأن الواقعة إذ تبين بالفحص أن الشاب يدعى"م.ك.م"، 29 عامًا، ويقيم بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ.

جرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لاتخاذ اللازم طبيًا حياله، وجرى وضعه تحت الملاحظة الطبية نظرًا لسوء حالته.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن الشاب يعمل في إحدى شركات الاتصالات في مدينة كفر الشيخ، كما أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

حُرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.