بعد زيادتها.. عميد خدمة اجتماعية حلوان: أتاحنا تقسيط المصروفات الدراسية هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشف الدكتور زغلول حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، عن تفاصيل زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الكلية أتاحت فرصة لتقسيط المصروفات الدراسية للطلاب.

وقال الدكتور زغلول حسنين، أن المصروفات الدراسية للعام الجديد ارتفعت بنسبة طفيفة، وتقدر بـ 100 جنيه لكل الفرق الدراسية، لتصبح مصروفات الفرقة الأولى 2115 جنيه لطلاب الانتظام، و2715 جنيه لطلاب الانتساب، والمصروفات للفرقة الثانية انتظام 1560 جنيه، وانتساب 1910 جنيه، على أن تكون مصروفات الفرقة الثالثة جنيه 1780 لطلاب الانتظام، و2130 جنيه لطلاب الانتساب، أما الفرقة الرابعة 2180 جنيها لطلاب الانتظام، والانتساب قدرت بـ 2530 جنيه.

تقسيط المصروفات الدراسية للطلاب

وأضاف عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن الكلية تعمل على تخفيض المصروفات الدراسية للطالب الغير قادر بشرط إحضاره لما يثبت ذلك، معلنا أن الكلية أتاحت نظام تقسيط المصروفات الدراسية للطلاب حرصا منها على تخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور.

إعلان الجداول الدراسية للكلية اليوم

وتابع حسنين، أن الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد الخاصة بجميع الفرق، سيتم الإعلان عنها اليوم، عبر الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح العميد، أن الكلية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن التقديمات للطلاب الجدد مازالت متاحة حتى تستقبل الكلية جميع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق للكلية.