استشهاد طفل فلسطيني أثناء مطاردة الاحتلال طلبة مدارس جنوب الضفة الغربية 

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد الطفل الفلسطيني ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، اليوم الخميس، بعد سقوطه من علوّ أثناء مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبة المدارس في بلدة تقوع، جنوبي الضفة الغربية، أثناء عودتهم من دوامهم المدرسي، بزعم رشقها بالحجارة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، أن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم، الذي تقع قربه البلدة، أعلنت استشهاد الطفل، حيث لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلبه، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع.

وفي السياق، أكد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، لـ"العربي الجديد"، أن طلبة المدارس كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، لكن قوات الاحتلال التي كانت موجودة على الشارع الاستيطاني القريب من المدارس طاردتهم وواصلت ذلك حتى بين المنازل.

وأوضح أبو مفرح أن الطفل ريان كان يركض من الخوف فسقط من علو، وجرى نقله إلى المستشفى، وهنالك أعلن الأطباء عن استشهاده، مشيرًا إلى أنه من طلبة مدرسة تقع بالقرب من الطريق الاستيطاني الذي يمر قرب تقوع.

على صعيد منفصل، أصيب عدد من المعلمين والطلبة بكدمات نتيجة الضرب وبغاز الفلفل خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، جنوبي الضفة، ومداهمة الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة. واعتدت عليهم قوات الاحتلال وعلى هيئة التدريس، فيما احتجزت طفلين لبعض الوقت.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي (التوتو) خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الموجودة على حاجز أبو الريش العسكري المقام في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينما اندلعت مواجهات أخرى في مخيم الفوار، جنوب الخليل، وبلدة بيت أمر ومخيم العروب، شمال الخليل، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً متنقلاً في منطقة فرش الهوى، غربي مدينة الخليل، ودمرت كافة محتوياته، كما استولت على حافلة لنقل العمال في الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس (شمال شرق الضفة)، فيما شرع مستوطنون بتسييج أرض وزراعتها في قرية كيسان، شرق بيت لحم، تمهيداً للاستيلاء عليها.

من جهة أخرى، أصيب فتى فلسطيني بجروح في ركبتيه بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل، شرقي مدينة البيرة (وسط الضفة)، ونقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً واحتجزت آخر لساعات خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس (شمالي الضفة).



(العربي الجديد)