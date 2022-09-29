شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ثلاثي ليفربول الهجومي عن التدريبات يثير الذعر داخل الفريق والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن غياب الثلاثي ديجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز لاعبي فريق ليفربول، يأتي ذلك على الرغم من عدم وجود أخبار من داخل "الريدز" تؤكد السبب وراء الثلاثي، الشئ الذي أثار الذعر فى قلوب جماهير الفريق الإنجليزي قبل مواجهة برايتون القادمة.

ويتوقع البعض أن غياب الثلاثي جاء لإراحتهم فقط، وليس هناك تخوف من إصابة الثلاثي، الأمر الذي قد يمثل أزمة حقيقية فى حالة إذا كان غير ذلك، خاصة أن الفريق لا يتحمل أي إخفاق جديد فى الفترة المقبلة، بعدما احتل الفريق المركز الثامن فى ترتيب البيرميرليج.



يورجن كلوب يكشف عن الحقيقة غدًا

وينتظر الجميع المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون والمقرر له غدًا الجمعة، حتى يتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب عن السبب الحقيقي وراء غياب ثلاثي الفريق عن مران الفريق الأخير، من أجل طمئنة جماهير "الريدز" ، والتي لا تتحمل أي صدمات جديدة من هذا النوع.



ليفربول يختتم تدريباته لمواجهة برايتون

ومن جانبه أنهي ليفربول إستعداداته للمواجهة الصعبة المرتقبة أمام برايتون، لا سيما أن هذه المباراة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة ليورجن كلوب فى تعديل مسار الفريق، فى ظل قوة المنافسة على صدارة ترتيب البيرميرليج هذا الموسم.



موعد مباراة ليفربول وبرايتون القادمة

ومن المقرر أن تقام مواجهة ليفربول وبرايتون يوم السبت القادم، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.