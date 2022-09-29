انت الان تتابع خبر صالح والعامري يؤكدان على إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة قوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح".

وبحث الجانبان "الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد، كما ناقشا ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

