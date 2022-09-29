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صالح والعامري يؤكدان على إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة قوية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح".

وبحث الجانبان "الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد، كما ناقشا ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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