انت الان تتابع خبر تعليق أوروبي جديد يخص احتجاجات إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين تطالب بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي على إيران.

وكتبت بيربوك عبر حسابها في "تويتر" أنها تبذل جهدها داخل الاتحاد الأوروبي "لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين".



وأضافت أن "الهراوات والغاز المسيل للدموع ليست تعبيرا عن الحكم، إنها محض خوف يتم التعبير عنه عبر هذا العنف من جانب النظام" الإيراني.

وطالبت الوزيرة الألمانية السلطات الإيرانية بأن "تكف فورا عن أفعالها الوحشية"، وأضافت: "ينبغي كشف (حقيقة) وفاة العديد من المتظاهرين، وليس وفاة مهسا أميني فحسب".

وأوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "نحو ستين" شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات التي أعقبت وفاة أميني، بينما تحدثت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية، ومقرها أوسلو، عن 76 قتيلا على الأقل.

