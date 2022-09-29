انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان تعميق علاقات البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "استقبل سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبدالعزيز الشمريّ، وجرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعميقها في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى البلدين وإنعكاسات ذلك إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين، في ضوء تنوّع مصادر التعاون والشراكة على الصُعُد كافة".



من جانبه، أكَّد الوزير على "أهميّة مُتابعة سير المُباحثات التي جرت مع نظيره السعوديّ في نيويورك على هامش أعمال إجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الأسبوع الماضيّ".

