انت الان تتابع خبر العراق يقسو على عمان بخماسية في نهائيات آسيا للصالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل أهداف العراق، اللاعب مهند عبد الهادي في الدقيقة (4)، وضاعف النتيجة سالم فيصل عند الدقيقة (5). وسجل غيث رياض الهدف الثالث للعراق في الدقيقة (14)، فيما جاء الهدف الخامس عبر اللاعب سالم فيصل في الدقيقة (32).



وعاد سالم فيصل ليختتم مهرجان الأهداف في الدقيقية (35) مسجلاً الخامس للعراق، والثالث له. وعاد سالم فيصل ليختتم مهرجان الأهداف في الدقيقية (35) مسجلاً الخامس للعراق، والثالث له.