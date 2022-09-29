المندلاوي والمالكي يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن علي اكبر المندلاوي، إذ جرى بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد".



واكد المالكي، على "ضرورة استعادة السلطة التشريعية دورها الرقابي والعمل على تشريع القوانين التي تمسّ حياة المواطنين الخدمية والمعيشية، وغيرها من القوانين التي تعزز عمل مؤسسات الدولة وتكاملها".

