انت الان تتابع خبر الاتصالات ترد بشأن أنباء قطع الانترنت في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طلب إحدى الجهات الحكومية بقطع خدمة الانترنت".

وأكدت، "عدم وجود نية للوزارة بقطع الخدمة في بغداد والمحافظات"، داعية الى "توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار والتصريحات من الجهات المعنية والمخولة بالتصريح في الوزارة".

