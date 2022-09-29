شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة..آرسنال يفقد نجمه حتى نهاية العام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت تقارير صحفية إنجليزية صدمة موجهة لجماهير آرسنال الإنجليزي بعد أن أكدت غياب نجم الفريق الشاب عن صفوف الفريق حتى نهاية العام وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا.

ووفقا لما نشرته الصحف الإنجليزية فإن إميل سميث رو لاعب آرسنال اقترب من الغياب بشكل رسمي حتى نهاية العام بعد أن خضع لعملية جراحية مؤخرا في الفخذ.

طبيعة إصابة نجم آرسنال

وعانى اللاعب صاحب ال22 عاما من الإصابة خلال معظم أيام هذا العام وهو الأمر الذي أعاق تقدمه بشكل ملحوظ داخل صفوف آرسنال ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة للعلاج.

وعانى سميث رو في الشهر الأخير من آلام كبيرة في الفخذ لتؤدي إلى انتكاسة كبيرة للاعب أثناء عملية الإحماء على هامش مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد هذا الشهر.

ووفقا لما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطاقم الطبي بنادي آرسنال تم استشارته بشأن موقف اللاعب ليخضع اللاعب لعملية حجراحية منذ أيام قليلة في لندن من أجل إصلاح وتر تالف بالفخذ.

موعد عودة نجم آرسنال للتدريبات

وأفادت الصحيفة أن اللاعب سيواجه خلال الفترة المقبلة مرحلة طويلة من الإعداد والتأهيل من أجل العودة من جديد للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات حيث من المتوقع أن يبدأ العودة في شهر ديسمبر المقبل أي بنهاية العام القادم.

وأختتمت الصحيفة أن الوقت الأقرب لظهور اللاعب ستكون بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب فاعليات بطولة كأس العالم في قطر.

