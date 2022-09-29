شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشيد بدور المصريين بالخارج فى دعم الوطن وإظهار حجم الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدداً من رموز الجالية المصرية فى فرنسا - بمقر السفارة المصرية - وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها حالياً إلى فرنسا.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالدور البناء الذي يقوم به أبناء مصر فى الخارج إزاء دعم وطنهم والترويج له وإبراز الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من نهضة في كافة المجالات، مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة والرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين على غرار "تكافل وكرامة" و"مائة مليون صحة" و"حياة كريمة" وغيرها.

واستعرض رئيس مجلس الشيوخ ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعد بمثابة نقلة حضارية غير مسبوقة تضع مصر في المكانة التي تستحقها، كما استعرض أيضاً الجهود الجارية لتحقيق طفرة فى التنمية الاقتصادية، وكذلك جهود تحسين مناخ الاستثمار الداخلي من خلال حزمة التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل من مصر بيئة جاذبة للأعمال والشركات الكبرى وبالأخص الشركات الفرنسية التي تسهم بقدر كبير في عملية التنمية الجارية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الجالية المصرية أن هذا اللقاء يعكس اهتمام رئيس مجلس الشيوخ المصري بأبناء مصر في الخارج وأنها تعمل جاهدة على التواصل معهم بصفة دائمة والاستماع لطلباتهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام ونواب مجلس الشيوخ هاني نعمة الله، وهبة شاروبيم، وريهام عفيفي، وعلاء يوسف سفير مصر بالسفارة المصرية في باريس.