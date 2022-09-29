الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي ينضم لتحالف "غلاسكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي - CIB مصر- انضمام المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب حسين أباظة إلى المجلس الاستشاري لتحالف غلاسكو المالي بقارة إفريقيا والمعنى بالوصول بصافي الانبعاثات الكربونية للصفر.

وبحسب بيان البنك اليوم الخميس، تم تشكيل هذا المجلس لضمان استمرارية الجهود الفاعلة للتمويل المستدام خاصة في مجال تمويل مشروعات المناخ في المنطقة لتمكين الانتقال إلى اقتصاد ذو صافي انبعاثات صفري.

وقال حسين أباظة، أن هذه الخطوة تأتي مكملةً لدور CIB الريادي باعتباره أحد المؤسسين المشاركين في تحالف المؤسسات المصرفية نحو صافي انبعاثات صفري(NZBA) ، وتأكيدًا على حرص البنك على تعزيز جهوده لتوفير حلول تساهم في الحد من أخطار تغير المناخ على مستوى القارة وتمكين المجتمعات الإقليمية من تحقيق النمو المستدام.

وفي إطار مؤتمر الأطراف COP 27 القادم، والذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من هذا العام، يعمل CIB على تسليط الضوء على تحديات المناخ الإقليمية، بالإضافة إلى جهوده في تزويد عملائه من أصحاب الشركات بالدعم المالي والفني المخصص لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال برنامج استدامة القطاعات الذي يقدمه البنك لجميع عملائه في مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، إن التمويل المستدام أداة قوية يمكن من خلالها مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، لذلك يدرك CIB أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في التأثير على تحديات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة، ولا سيما في ظل وفرة الموارد الهائلة في إفريقيا واهتمام الشباب بالقضايا البيئية.

وتم تأسيس تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات الكربون خلال مؤتمر 26 COP، من أجل مواءمة أهداف المؤسسات المالية العالمية مع أهداف المناخ، وضمان زيادة تمويل مشروعات المناخ لخفض درجات الحرارة المرتفعة.

ويعتمد البنك CIB على خبرته الطويلة في مجال الاستدامة وعضويته في التحالف لتعزيز أهداف المناخ في المنطقة مع تعظيم القيمة للمساهمين على المستوى الإقليمي.