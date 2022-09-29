بالصور.. فيفو V25 أول هاتف 5G صنع في مصر بإمكانات مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة فيفو، أول هاتف صنع في مصر، يعمل بتقنية اتصالات الجيل الخامس 5G، بإمكانات هائلة، إذا قورن بسعره في مواجهة المنافسين من سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي.

الهاتف يحمل اسم فيفو V25، كما طرحت الشركة نسخة منه تعمل بتقنية اتصالات الجيل الرابع تحمل اسم فيفو V25E.

فيفو V25

يأتي هاتف فيفو V25 الجيل الخامس، بتصميم مبهر للغاية، فالجسم زجاجي بالكامل، مع إطار بحواف مصقولة. وزن الجهاز 186 جراما فقط، وسمكه 7.8 مللم، ما يعني أنه قد يكون أنحف هاتف في السوق المصرية.

شاشة فيفو V25 من نوع أموليد فول إتش دي، مقاسها 6.44 بوصة، بتردد 90 هيرتز، تتميز بمعدل سطوع ممتاز 1300 شمعة، وبدقة 409 بكسل.

يعمل فيفو V25 بنظام تشغيل أندرويد 12، مع معالج الجيل الخامس دايمنيستي 900 بمعيارية 6 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

ويقدم فيفو V25 تجربة تصوير مميزة للغاية في هذه الفئة، مع كاميرا رئيسية خلفية بثلاثة العدسات، الأولى بدقة 64 ميجابكسل مع خاصية PDAF ومثبت بصري بفتحة عدسة واسعة، والعدسة الثانية شديدة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف عدسة سيلفي مذهلة بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تقنية HDR.

وتدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تصوير الفيديو بجودة 4K.

يحتوي الهاتف بصمة مدمجة في الشاشة، مع بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ويطرح الهاتف بالألوان الأزرق والذهبي والأسود، ويبلغ سعره 10990 جنيها.

فيفو V25E

يأتي هاتف فيفو V25E الجيل الخامس، بنفس التصميم الجميل، فالجسم زجاجي بالكامل، مع إطار بحواف مصقولة. وزن الجهاز 183 جراما فقط، وسمكه 7.8 مللم، ما يعني أنه قد يكون أنحف هاتف في السوق المصرية.

شاشة فيفو V25E من نوع أموليد فول إتش دي، مقاسها 6.44 بوصة، بتردد 90 هيرتز، تتميز بمعدل سطوع ممتاز 1300 شمعة، وبدقة 409 بكسل.

يعمل فيفو V25E بنظام تشغيل أندرويد 12، مع معالج هيليو G99 بمعيارية 6 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

ويقدم فيفو V25E تجربة تصوير مميزة للغاية في هذه الفئة، مع كاميرا رئيسية خلفية بثلاثة العدسات، الأولى بدقة 64 ميجابكسل مع خاصية PDAF ومثبت بصري بفتحة عدسة واسعة، والعدسة الثانية للعمق بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف عدسة سيلفي متميزة بدقة 33 ميجابكسل، تدعم تقنية HDR.

وتدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تصوير الفيديو بجودة 4K.

يحتوي الهاتف بصمة مدمجة في الشاشة، مع بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ويطرح الهاتف بالألوان الذهبي والأسود، ويبلغ سعره 8390 جنيها.