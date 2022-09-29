التأمين الاجتماعي: مشروع الأرشيف الإلكتروني ينطلق يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال فهيم إدريس، مستشار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن مراحل تطوير هيئة التأمينات تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية، وفقا لمعايير دولية، وإعادة تعبئة وفهرسة تسجيل الملفات، بحسب بيان اليوم الخميس.

وأضاف فهيم، إن مراحل تنفيذ المشروع تتضمن مرحلة تشغيل النظام فى 1 يوليو 2023، على أن تكون مرحلة اختبار النظام ستكون فى أبريل.

ويستهدف تطبيق معايير الحوكمة والتوسع فى الخدمات الرقمية المقدمة وتطوير الأداء لإنجاز الخدمات ورقمنة إجراءات العمل دون تدخل بشري، فضلا عن زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، بحسب فهيم.

وأشار فهيم، إلى أن مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها في أبريل 2022 الماضي، كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2022.

وأوضح مستشار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحول الرقمي، أن الهيئة تتعاون مع جميع أجهزة الدولة والجهات غير الحكومية وتحرص على التكامل مع الأنظمة الداخلية للهيئة .

ولفت إلى أن المشروع يتضمن عدة خدمات أبرزها «منصات إلكترونية وتطبيقات محمول، ومكاتب تأمينية أمامية».

وتابع فهيم، أن نطاق تنفيذ الخدمات سيكون فى مركز العمليات والمناطق التأمينية.