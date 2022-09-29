شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجآت من العيار الثقيل حول اهتمام إدارة فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع لاعبين من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتواصل إدارة ريال مدريد الإسباني سعيها من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات هامة من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة القادمة.

وتمكن ريال مدريد من التعاقد خلال الفترة الماضية وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية مع كل من أنطونيو روديجير من تشيلسي بالإضافة إلى أوريلين تشواميني من الدوري الفرنسي.

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع هالاند من جديد

ووفقا لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال مهتم بالتعاقد مع هالاند لاعب السيتي وصاحب الأرقام الخرافية خلال الفترة الماضية في موسمه الأول مع السيتي بالدوري الإنجيزي.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا بقيمة 161 مليون جنية إسترليني سيتم تفعيله بداية من صيف 2024 وهو التاريخ الذي حددته إدارة ريال مدريد لبداية عملية استقطاب اللاعب للفريق الإسباني.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد قد قام بالتفاوض مع هالاند في وقت سابق قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي إلا أن اللاعب رفض الانتقال لصفوف الفريق الإسباني خوفا من التنافس مع كريم بنزيما على اللعب أساسيا.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كانسيلو

وأضافت الصحيفة أن الريال يرغب أيضا في الحصول على خدمات جواو كانسيلو لاعب السيتي والذي يرتبط بعقد مع الفريق الإنجليزي حتى صيف 2027.