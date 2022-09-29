شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "كله إلا السمعة.. كيف تصدى القانون لجريمة السب والقذف على السوشيال ميديا؟.. المُشرع جرم هذا السلوك فى 3 قوانين.. واعتبرها من "جرائم الخطر".. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه".

ويلقى موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص والحط من مكانتهم واعتبارهم فى المجتمع حيث يقع هذا التشهير غير الأخلاقى تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار متى تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة.

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