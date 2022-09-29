شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية الشيوخ يلتقى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، جان إيف لوكونت نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية وعضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشؤون الأوروبية.

وقال النائب عفت السادات، أن اللقاء شهد حديث عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر فرنسا على كافة المستويات الرسمية والبرلمانية، كما شهد حوار عن جهود الدولة المصرية للاستعداد لمؤتمر قمة المناخ cop 27، مؤكدين على ضرورة الاستجابة الدولية لكافة التوصيات التي تنتج عنها، للتقليل من أثار التغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال الفترات الأخيرة .

وفي سياق آخر، أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التوصل إلى إتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أن الدولة المصرية ترحب وتدعم اى جهود للتنمية في افريقيا دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المائية، والمصلحة العليا للدولة المصرية والمواطن.

وحذر السادات من أن أي نقص في المياه نتيجة تنفيذ إثيوبيا مشروع سد النهضة بشكل أحادي سيؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤدي لمزيد من عمليات الهجرة غير الشرعية، وأبدى نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين فرنسا ومصر وعضو مجلس الشيوخ تفهمه ودعمه للموقف المصري خلال الاجتماع .

وتناول الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية، وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإنها دشنت مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل للشباب، كما شجعت و دعمت المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، بالاضافة إلى اتخاذها مزيد من الاجراءات لدعم شراكة القطاع الخاص بما يشجع مناخ الاستثمار.

وتحدث النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، عن أهمية الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي بين كافة الأحزاب و القوى السياسية و المجتمعية، مستطردا: "الدولة المصرية تشهد مناخ ديمقراطي يؤدي لمزيد من الاستقرار ويدعم حرية الرأي و التعبير" .