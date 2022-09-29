شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستهدف الحصول على صفقة مجانية من تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية فرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حول اهتمام فريق باريس سان جيرمان بالتعاقد مع أحد نجوم فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كانتي

وتستهدف إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع أحد لاعبي تشيلسي الإنجليزي الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي ولم تنجح إدارة البلوز حتى الآن في التجديد معه.

ووفقا لموقع le 10sport فإن لويس كامبوس المستشار الفني لفريق باريس سان جيرمان وضع خطته من أجل الحصول على خدمات نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي.

موعد انتهاء عقد كانتي مع تشيلسي

ومن المنتظر أن ينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في الصيف المقبل وبالتالي يحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير القادم.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن باريس سان جيرمان يرغب في الاستفادة من رغبة تشيلسي في بناء جيل صغير والتخلص من اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة، والتعاقد مع كانتي في الصيف المقبل.

يذكر أن كانتي يبلغ من العمر 31 عاما وتشير بعض التقارير الصحفية أن اللاعب يرغب في البقاء داخل تشيلسي وتوقيع على عقد جديدة لمدة 3 أو 4 مواسم إلا أن إدارة تشيلسي ترفض ذلك.

