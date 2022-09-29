شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة رونالدو تدافع عن النجم البرتغالي وتصف البرتغالين بالغباء! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دافعت كاتيا أفيرو شقيقة النجم العالمي رونالدو لاعب مانشستر يونايتد عن اللاعب، بعدما وصفت البرتغالين بالغباء، وأوضحت سبب إطلاقها هذا الوصف على شعبها، فى ظل أن رونالدو يعتبر قائد الفريق وصاحب الإنجازات القياسية والملهم الأكبر للكرة البرتغالية.

وتلقى النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لإنتقادات لازعة بعد خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب الأسباني فى اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث هاجم عدد كبير من الجماهير البرتغالية ووسائل الإعلام اللاعب بعد هذه الخسارة، لتهاجم كاتيا الشعب البرتغالي وتصفه بأنه ناكر لكل ما هو جميل قدمه شقيقها معهم.



موقف رونالدو من الإنتقادات الإعلامية!

ومن جانبه أعرب اللاعب عن إستيائه من هذه الإنتقادات غير المدروسة، فى ظل قوة المتادور الأسباني وإمتلاكه لمجموعة رائعة من اللاعبين فى كافة المراكز، على عكس تمامًا المنتخب البرتغالي، مشيرًا أنه بالطبع يشعر بالحزن بعد الخسارة، لا سيما أن جاءت على الأراضي البرتغالية.

وواصل أنه الوحيد من عناصر الفريق الذي يتعرض للإنتقادات عند الخسارة، كما أشار إلى أنه لا يحظي بالتقدير والدعم الكامل عندما يقود منتخب بلاده لتحقيق الإنتصارات، الأمر الذي أصبخ بغيضًا فى عالم كرة القدم، وهو نسيان كل ما قدمه اللاعب عند أول إخفاق يواجهه.



ترتيب المجموعة الثانية بعد هزيمة البرتغال

ويحتل المنتخب الأسباني صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 بعد 6 لقاءات خاضها الفريق، فى حين يحل المنتخب البرتغالي فى المركز الثاني برصيد 10نقاط، ويأتي المنتخب السويسري فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويتزيل منتخب التشيك المجموعة برصيد 4 نقاط فقط.