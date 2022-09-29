"جوجل" يثير جدلًا واسعًا بسبب طرفي نهائي كأس العالم 2022.. فما القصة؟

الخليج 365 – رياضة

أحدث محرك البحث على الإنترنت "غوغل" جدلًا واسعًا وسط عشاق كرة القدم، قبل أقل من شهرين عن موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وهذا بعدما تنبأ بالمنتخبين اللذين سيصلان إلى نهائي المونديال.



وعرض محرك البحث -لساعات معدودة- طرفَي نهائي مونديال قطر المحتملين وهما فرنسا والبرازيل، قبل أن يُحذَف المنشور، وسط استغراب كبير من طرف المتابعين حول ما قامت به شركة "غوغل".

واعتبر الكثيرون، أن ما قام به مسؤولو الشركة هو محاولة لاستعراض قدرة "المحرك" على التنبؤ بالأحداث، في حين اعتبر متابعون آخرون أن الأمر مجرد خطأ تقني لا يمكن أن يُقاس عليه في الواقع، ويحدث هذا وسط صمتٍ تامٍّ من طرف الشركة.

واستغرب عشاق منتخبي فرنسا والبرازيل ممّا قام به "غوغل" خاصةً بعد تعديل المنشور وإزاحة اسمي المنتخبين، ما أحدث جدلًا واسعًا وسط الجماهير، لا سيما وأن هذه الخطوة جاءت من محركٍ يستخدمه معظم روّاد شبكة الإنترنت حول العالم.

واستذكرت الجماهير نهائي مونديال 1998 الذي جمع بين فرنسا والبرازيل بباريس، وانتهى بفوز الديوك بنتيجة 3-1 بقيادة النجم زين الدين زيدان، الذي أهدى الفرنسيين أول لقب عالمي في تاريخهم.

وتنافس فرنسا في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا، في حين ستلاقي البرازيل كلًّا من صربيا وسويسرا والكاميرون ضمن منافسات المجموعة السابعة.