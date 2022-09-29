رئيس "مياه القناة" يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الشركة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

أجرت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي اصطفاف للمعدات والسيارات للوقوف على استعدادات الشركة لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وتفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اصطفاف سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة للتعرف على إمكانيات المعدات والسيارات لتداعيات الأمطار.

واطمأن رئيس الشركة على مدى الجاهزية لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، حيث جرى مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، والكباش وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

وجرى تشغيل عدد من المعدات وتجربة كفاءة التعامل مع المياه، مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لاستقبال موسم الشتاء والامطار، إذ جرى الانتهاء من أعمال التطهير شنايش الأمطار بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظات القناة الثلاثة، بالإضافة إلى التأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، لاستيعاب تصريفات مياه الأمطار.

وكما جرى التأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، لمواجهة السيول والأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث.